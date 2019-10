Sanremo, in arrivo i “navigator” del reddito di cittadinanza. Avranno base al mercato annonario

Sanremo. Tempo di preparare gli uffici dell’anagrafe presso il mercato annonario di piazza Eroi e anche nella Città dei Fiori arriveranno i “navigator” del reddito di cittadinanza. Su richiesta di Regione Liguria, l’amministrazione Biancheri ha individuato i locali ex Inps quale sede per i sei addetti che dovranno supportare i percettori del sussidio introdotto dal Movimento 5 Stelle nella ricerca di un lavoro, affiancando il centro per l’impiego.

Gli incontri collettivi e i seminari formativi, invece, si terranno a Palazzo Roverizio, nei locali del centro di aggregazione per anziani. I navigator sanremesi andranno ad affiancare i colleghi di Imperia e Ventimiglia che stanno in queste settimane ultimando il periodo di formazione.

Secondo i primi dati ufficiosi, in provincia coloro che percepiscono il reddito e che si sono recati al primo colloquio con il centro per l’impiego sono circa l’80% degli aventi diritto, mentre il restante 20% ha bypassato l’appuntamento. Un dato significativo ma al di sotto della media nazionale, nella quale gli “assenteisti” gravitano intorno al 30/40%.