Sanremo. La scuola media “Dante Alighieri” di Sanremo, nell’ambito delle attività della biblioteca scolastica e degli incontri con gli autori, ha ospitato venerdì 25 ottobre il preside Antonio Lanteri, che aveva concluso la sua carriera scolastica ventisette anni fa proprio nell’istituto sanremese.

Il professor Lanteri, o “il maestro”, così come è rimasto nel cuore dei suoi tanti alunni, è stato accolto nella sua “vecchia” scuola, con calore ed entusiasmo, da ragazzi e docenti, e ha donato, ancora una volta i suoi tanti insegnamenti e le sue esperienze umane e professionali, raccontate nel libro “Un cuore brigasco”.

Il libro, infatti, raccoglie i ricordi dell’autore a partire dalla sua infanzia a Realdo, il piccolo borgo della Valle Argentina, dove ha studiato, “ripetendo”, per scelta, diverse volte la V elementare perché oltre le elementari non c’era, nella vallata, la possibilità di studiare. E poi, grazie ad una maestra che ne aveva compreso l’intelligenza e la voglia di conoscere, gli studi da privatista, il diploma di maestro, le prime esperienze scolastiche in Piemonte, l’Università, l’esperienza come psico-pedagogista all’Istituto Giovanni Ferrero di Alba e ancora Dirigente Scolastico, sindaco di Triora, presidente dell’Associazione “A Vastera. Uniun de Tradisiun Brigasche” e direttore dell’omonima rivista.

Il preside ha voluto regalare i suoi ricordi e le sue riflessioni ai ragazzi della scuola che hanno ascoltato, in un silenzio attento e rispettoso, colpiti dalla sua delicatezza e profondità e comprendendo la ricchezza dei racconti di un uomo, distante per età, ma che ha ancora così tanto da dire a quanti hanno la fortuna di poterlo incontrare.

Numerose le domande poste dagli alunni della Dante sulla vita a Realdo durante la guerra, sulle sue scelte professionali, le motivazioni che lo hanno spinto a studiare sempre di più per migliorarsi professionalmente e crescere culturalmente. Un momento emozionante, anche per i docenti che hanno avuto l’onore di essere guidati da lui, ricco di spunti su cui lavorare, un legame tra generazioni, una giornata memorabile per tutti, sicuramente anche per il “maestro”.