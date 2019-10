Sanremo. É il milanese Giovanni Ricciardella il vincitore del Festival degli chef 2019. Il capo brigata del ristorante Cascina Vittoria in provincia di Pavia si è aggiudicato il cooking show ideato da Sanremo On, andato in scena sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò. Secondo posto per Silvia Moro dell’Aldo Moro a Padova e e terzo per il francese Jerome Migotto de Le Piemontesine a Cuneo.

Con un rivisitazione del risotto alla milanese ribattezzata “Plin”, il giovane chef ha sbaragliato gli altri sette concorrenti conquistando i palati della giuria. Un parterre du roi composto dal pluristellato Carlo Cracco, temibile giudice di programmi come MasterChef e Hell’s Kitchen, e il maestro pasticcere Maurizio Santin, volto noto del Gambero Rosso per tutti Black. Accanto a loroMiss Italia 2019, Carolina Stramare, alla sua prima uscita pubblica in Liguria, e poi il commissario dell’Agenzia In Liguria Paolo Giampellegrini e il noto critico enogastronomico Paolo Massobrio che per l’occasione ha vestito il ruolo di conduttore.

I giudici hanno visionato e assaggiato con grande attenzione tutti i piatti preparati dagli chef interpretando il tema “Cibo e territorio”. È stato però l’omaggio che Ricciardella ha fatto alla sua Milano a colpire le loro papille gustative. Una ricetta che racchiude la sua esperienza in un ristorante stellato e che si compone di una pasta ripiena.

Punta di diamante della kermesse Sanremo con gusto, l’evento, alla sua terza edizione, ha richiamato un pubblico di appassionati che ha avuto l’occasione di votare il proprio chef preferito. Il voto della platea è andato così a Riccardo Farnese, titolare del ristorante U Titti a Lingueglietta, già vincitore del programma Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese nella puntata dedicata alla Riviera dei Fiori.