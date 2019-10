Sanremo. E’ stata donata stamani, al reparto pediatrico dell’ospedale Borea, dai genitori di Matteo Bolla, morto nel 2007 a 15 anni in un incidente stradale, insieme al presidente della società sportiva Milan Club Taggia “Matteo Bolla”, una preziosa sonda da utilizzare con l’ecografo già presente. Alla donazione erano presenti la vicepresidente della Regione Liguria ed assessore alla Sanità, Sonia Viale, il direttore del dipartimento Donna Bambino, Riccardo Borea e i ragazzi della società sportiva Milan Club di Taggia.

«Sono felice di poter essere testimone di un momento così significativo e importante per i nostri servizi, e ringrazio l’associazione Matteo Bolla per la sensibilità e l’altruismo che da sempre ha dimostrato – ha dichiarato la Viale -. Grazie al loro gesto, la Pediatria si arricchisce di apposita strumentazione volta a garantire un’assistenza sempre più di qualità per i nostri piccoli pazienti».

Ringraziamenti anche da parte del direttore del dipartimento Donna Bambino, Riccardo Borea: «Ringrazio sentitamente i genitori di Matteo e l’associazione che ancora una volta hanno dato dimostrazione della loro generosità nei confronti di questo reparto. Grazie al loro gesto, il personale della Pediatria potrà perfezionare accertamenti diagnostici molto utili e importanti, come l’ecografia ai polmoni, all’addome, alle anche e ai reni con conseguente risparmio di esami radiologici, dannosi alla salute, in particolar modo in età pediatrica»·