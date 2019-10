Sanremo, il consiglio comunale si apre con un minuto di silenzio per ricordare Pierluigi Rotta e Matteo De Menego

Sanremo. Il consiglio comunale di Sanremo si è aperto con un minuto di silenzio per commemorare gli agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, uccisi nel pomeriggio dello scorso venerdì durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste. Presente in aula anche Giovanni Santoro, dirigente del commissariato di polizia di Sanremo.

«Ringraziamo la polizia di Stato per tutto quello che fa per garantire la nostra sicurezza», ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. «Devo dire che di questo fatto triste che è successo nei giorni scorsi, la cosa che mi ha scosso di più sono state le stupidaggini scritte, fortunatamente da pochi – ha aggiunto il sindaco Alberto Biancheri -. Noi e tutto il consiglio comunale siamo fermamente convinti che il vostro lavoro sia prezioso. Grazie per tutto quello che fate».