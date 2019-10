Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita due gare

Sanremo. Nel week end appena trascorso si sono giocate due gare, sabato 12 ottobre si è svolta l’international Barcelona Race, una 18 buche stableford tre categorie, e domenica 13 ottobre, si è tenuta la Quiedora Watch – Vintage Golf Cup, una 18 buche stableford tre categorie.

International Barcelona Race

Sabato 12 ottobre – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Roberto Grammatica 33

1° Netto Alberto Biancheri 39

2° Netto Flavio Lanteri 38

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Matteo Cibien 37

2° Netto Elvio Baudino 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Stella Masante 33

2° Netto Mauro Giancaterino 32

Premi Speciali

1° Signore Nicoletta Zunini 31

1° Seniores Andrea Corsaro 37

Quiedora Watch – Vintage Golf Cup

Domenica 13 ottobre – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Michele Merlo 37

1° Netto Massimo Salvatico 41

2° Netto Mattia Cardini 32

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Silvio Maiga 38

2° Netto Elvio Baudino 38

3ª Categoria 21/36 lim.

1° Netto Francesca Passaglia 43

2° Netto Ottaviano Valli 41

Premi Speciali

1° Signore Roberta Fassola 34

1° Seniores Simone Lavasso 37

Nearest to the Pin Maschile buca 2: Simone Bogliolo mt. 3,80

Nearest to the Pin Femminile buca 2: Elena De Col mt. 10,50

Nearest to the Pin buca 9: Roberto Grammatica mt. 1,69

Sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre si giocherà la Royal Golf Challenge, una 18 buche louisiana

stableford a coppie e una 18 buche quattro palle stableford a coppie.