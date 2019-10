Sanremo, Grafiche Amadeo conferma lo sponsor per la stagione 2019-20

Sanremo. E’ arrivata la definitiva conferma per il Riviera Volley Sanremo per la stagione 2019-20, infatti il Grafiche Amadeo – etichette su bobina ha confermato il proprio abbinamento pubblicitario per le squadre dei campionati regionali di volley ovvero la serie c donne e la serie d uomini e per l’attività di beach volley.

Intanto le due formazioni proseguono la preparazione sotto l’attento sguardo dei tecnici: Fernando Guadagnoli e Sabrina Maragliano per la serie c femminile, Cesare Chiozzone per la d maschile.

Il campionato è alle porte, perla serie c femminile, l’esordio sarà domenica 20 ottobre a Villa Cittera Sanremo contro il Cffs Cogoleto, mentre i maschi in serie d dovranno aspettare fino a metà novembre.