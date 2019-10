Sanremo, gli assessore Donzella e Ormea partecipano alla sessione di laurea degli studenti dell’Accademia di Belle Arti

Sanremo. Martedì 22 ottobre nell’ambito della sessione autunnale delle prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di Laurea alla discussione della tesi degli studenti del corso di Architettura d’interni e design presenzieranno gli assessori comunali Silvana Ormea e Massimo Donzella.

Comune e Accademia hanno sottoscritto un accordo per un importante progetto tecnico sperimentale che riguarda la riqualificazione urbanistica e sociale della Pigna altre iniziative sono in fase di avanzata valutazione. Inviato i laureandi martedì discuteranno le loro tesi elaborati su progetti di grande respiro e

corredati di un interessante supporto progettuale e propositivo che è il risultato delle loro competenze architettoniche e di design. I temi riguardano realtà del territorio alle quali gli studenti propongono soluzioni in termini di recupero e riqualificazione perché uno degli obiettivi dell’Accademia è quello di preparare professionisti in grado di contribuire a valorizzare il contesto in cui si troveranno ad applicare le loro competenze.