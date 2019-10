Sanremo. I ragazzi della scuola Pascoli a lezione di protezione civile con aula ed insegnanti d’eccezione: il sindaco Albero Biancheri, il comandante della municipale Claudio Frattarola e i volontari all’interno di Palazzo Bellevue nella Sala degli Specchi.

Freschi della prova di evacuazione dai moduli della passeggiata Salvo d’Acquisto gli studenti sono stati impegnati in un breve seminario sulle attività della protezione civile.

di 6 Galleria fotografica Lezione di protezione civile a Sanremo









Tramite filmati inerenti a situazione d’emergenza verificatesi in Abruzzo e nel Lazio, sono venuti a conoscenza del lavoro necessario per mettere in campo tutte le risorse disponibili ed affrontare le difficoltà.

Un’iniziativa, quella di oggi, per sviluppare in modo sempre più organico ed efficace la diffusione della cultura della protezone civile anche nelle scuole.