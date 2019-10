Sanremo, “Giovani linguaggi di pace” al Forte di Santa Tecla

Sanremo. Domenica 27 ottobre all’interno delle manifestazioni per Ottobre di Pace, saranno i giovani a proporre la loro variazione sul tema in “Giovani linguaggi di pace”. Il Forte di Santa Tecla sarà aperto al pubblico già a partire dalle 18 con “Scaldiamo i motori” per assistere alle prove degli artisti e al DJ set a cura di DJ Semex.

Il clou della serata invece sarà a partire dalle 20,45 quando si potranno ascoltare giovani rapper, cantanti e musicisti della zona, che si alterneranno sul palco per esporre la loro personale riflessione sul tema della pace. Il concerto sarà intervallato da altre forme espressive – sempre con i giovani come protagonisti – tra cui letture, balli hip hop e parkour.

Numerosi rapper locali, alcuni già affermati, altri alla loro prima esibizione, condivideranno con il pubblico alcune tracce inedite scritte per l’occasione. Ascolteremo, in ordine di scaletta, le barre di Alessio Bellini e Giorgia Brignoli, CFO e PersyGekson, Nessuno, YA$$ e GeloGelido. Si esibiranno poi i cantanti locali Alessandro Cabrera e Vanessa Del Giudice, accompagnata dai musicisti Letizia Longordo e Lorenzo Spadola; oltre a loro anche il cantante genovese Andrea La Magna.

Non solo musica durante la serata, ci sarà infatti spazio anche per ascoltare Loris Martino con la sua

lettura “storia di un uomo consapevole”. La serata, a cura dell’Associazione Effetto Farfalla, sarà condotta da Aimen Rhanmia, che già un anno fa si era occupato della direzione della prima edizione.