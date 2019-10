Sanremo Giovani confermato al Casinò, in ballo la data della diretta

Sanremo. Sarà ancora una volta il palco del Casinò a ospitare la prima serata di Rai Uno dedicata a Sanremo Giovani.

In scena nel mese di dicembre, per il secondo anno consecutivo la mini kermesse riservata agli emergenti della musica italiana accenderà i riflettori nazionali sulla casa da gioco che al Festival, del resto, ha dato i natali. Due le date in ballo, il giorno 17 o 19: la scelta sarà effettuata a ridosso della manifestazione in base al palinsesto.

Trasmessa in diretta, la serata evento coronerà la sessione di quattro appuntamenti pomeridiani che andranno in onda dalla metà di novembre nel programma di Marco Liorni “Italia sì!”. Dopo una scrematura iniziale, a turno ogni sabato venti candidati si sfideranno per aggiudicarsi il pass di Sanremo Giovani. Dieci i posti a disposizione per il Casinò, dalla cui gara, invece, usciranno i cinque che andranno a comporre il cast delle Nuove Proposte di Sanremo 2020, insieme ai due vincitori di Area Sanremo più la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Gli artisti saranno selezionati dalla Commissione composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, presieduta dal direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus.