Sanremo, Giordano Formenti ospite all’Unitre per parlare de “La bohéme e le sue trappole emotive”

Sanremo. Sarà il professor Giordano Formenti l’ospite di domani, giovedì 31 ottobre, dell’Unitre di Sanremo con la conferenza “La Bohéme e le sue trappole emotive” (causa motivi personali, la lezione in programma del professor Vincent Torre è rimandata a data da destinarsi). L’appuntamento prenderà il via alle 16 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue.

Muovendo dalla genesi della composizione del capolavoro pucciniano, dai rapporti tra l’aurore musicale e i suoi due librettisti, Illica e Giacosa e dall’analisi musicale, letterale e drammaturgica del testo, Formenti evidenzierà le particolarità che fanno della “Bohéme” una delle opere più rappresentate e amate dal pubblico.

Laureato in Lettere all’Università degli Studi di Milano, si è perfezionato in storia moderna. Ha insegnato in un Liceo Sperimentale di Treviglio, tenendo corsi di drammaturgia e allestendo numerosi spettacoli teatrali con i propri alunni.

Si è poi specializzato nell’uso dell’informatica e della multimedialità nella didattica tenendo corsi per docenti finanziati dalla Comunità Europea.

Fondatore e presidente dell’associazione culturale “Il Circolo delle Muse” di Crema, si occupa di divulgazione culturale. E’ docente di storia, letteratura e teatro presso l’università per l’età adulta Uni-Crema e, nel 2009, ha creato il museo italiano “Il D-Day in miniatura” dedicato allo sbarco alleato in Normandia durante il secondo conflitto mondiale, di cui è direttore responsabile. In quest’ambito collabora con musei italiani e internazionali. Ha curato mostre di carattere storico. Dal 2014 è direttore artistico del Festival lirico di Crema, per il quale ha curato la regia di numerosi allestimenti operistici.

Come presidente del “Circolo delle Muse” ha ricevuto per due volte la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica. Sarà possibile iscriversi all’Unitre a partire da domani, alle 15.45, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue. Poi sarà possibile effettuare l’iscrizione tutti i venerdì, stesso orario e stesso luogo. Info: www.unitresanremo.it.