Sanremo, gattini cercano casa: qualcuno vuole adottarli?

Sanremo. I bellissimi micetti della foto, che hanno circa tre mesi, sono stati trovati in campagna a Sanremo e sono tutti in cerca di casa.

Una ragazza ha preso a cuore questa situazione e oltre che a portare loro cibo sta prendendo anche accordi per la sterilizzazione delle mamme. «Vorremmo trovare per loro una famiglia che li ami e li curi per sempre» – fa sapere la ragazza.

Per maggiori informazioni contattare Tiziana al 3207180364.