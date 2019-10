Sanremo, Fratelli d’Italia presenta la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile

Sanremo. Fratelli d’Italia presenta anche a Sanremo la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile. L’iniziativa nazionale, presentata da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane per dire NoIusSoli.

Diventare Italiani non è come comprare un vestito che cambia a seconda delle stagioni. Bisogna meritarselo. E non è facile. Saremo sempre contro tutte quelle proposte volte a distruggere la nostra identità, la nostra storia e la nostra sovranità.

Per coloro interessati a firmare la petizione di Fratelli d’Italia sarà possibile farlo Sabato 12 Ottobre 2019 presso il gazebo allestito in Via Escoffier (Statua di Mike Bongiorno). E’ possibile firmare anche online tramite il sito www.fratelli-italia.it. Vi aspettiamo!