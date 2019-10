Sanremo. Grande attesa per la terza edizione di Sanremo con Gusto – Festival degli Chef.

Moltissime le prenotazioni per la gara di venerdì con otto cuochi da tutta Italia al Teatro dell’Opera del Casinò (biglietti ancora in vendita all’Ariston), con la giuria presieduta dal grande chef Carlo Cracco e la partecipazione di Miss Italia Carolina Stramare. E praticamente posti esauriti per il Gala del Festival sabato sera al Roof Garden del Casinò, con un menù straordinario (leggi qui il menù) firmato da ben quattro chef, con assoluti protagonisti Cracco e Santin.

Intanto da domani verrà allestito il Villaggio dei Produttori a Pian di Nave che aprirà in anteprima venerdì con il clou sabato e domenica. “La risposta del pubblico è straordinaria – dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On – e ciò conferma la grande crescita di questa manifestazione che può veramente dal prossimo anno spiccare il volo”.