Sanremo, è scontro aperto in casa Lega. Artioli spara a zero sul capogruppo Ventimiglia

Sanremo. Si fa incandescente la situazione all’interno del Carroccio matuziano. Il consigliere Andrea Artioli rompe gli induci e attacca a viso aperto il suo capogruppo Daniele Ventimiglia.

«Il confronto da parte mia è sui temi e sul merito delle questioni, spiega Artioli. In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo al PD o altro, credo siano frutto della sua fantasia. Il tema era la sicurezza delle scuole, che per me è prioritario. Non siamo in parlamento, ma in un consiglio comunale dove siamo stati eletti, maggioranza e opposizione, ognuno per la sua parte, per risolvere i problemi della città. Tutto il resto sono parole vuote. Il confronto politico a oggi è mancato per l’inerzia del capogruppo che dovrebbe farsi delle domande e darsi delle risposte. Non è in discussione la condivisione della politica della Lega, ma ieri sera doveva discutersi del futuro dell’edilizia scolastica di Sanremo. Su queste tematiche il mio impegno e la mia attività sono e saranno sempre perché si trovino soluzioni e non si facciano polemiche.

Mi auguro che finalmente possa aprirsi quel confronto sulla linea politica e amministrativa che più volte ho richiesto senza che mai ottenere risposta».