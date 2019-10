Sanremo. Due vittorie, col contorno di diversi podi, hanno messo in evidenza una As Foce competitiva nel Trofeo per Province, vinto dalla rappresentativa di Savona completa in tutte le specialità.

Imperia, molto rattoppata, è finita terza, priva di molti elementi e scarica anche a livello organizzativo. Due successi: quello di Gabriele Avagnina, nel salto in alto (cm.1,66) e quello, spettacolare, di Nicole Crescente, velocista capace di correre i m. 80 in 10″50, primato personale.

Col fiato sospeso il finale della staffetta della provincia di Imperia con Crescente in prima frazione e Laura negli ultimi, decisivi, 400 m. Secondo posto per un soffio. Alessia, per inciso, aveva già corso i m. 1000 in 3’15″75 giungendo terza; terza anche la giovanissima Giulia De Cristofaro, ragazze, col primato personale a 3’28″09, Terao, infine Tiziano Mercuri che ha chiuso i m. 80 in 10″02 ed è stato eccellente nei 200m. della staffetta. Anche da elogiare Marta Paonessa, ultima frazionista di una staffetta improvvisata dove Marta doveva essere in terza frazione e in quarta Giulia De Cristofaro ma i tecnici della Maurina avevano deciso diversamente.

Per la Foce, infine, altri ottimi protagonisti: Viola Fortugno, Fatima Soummade, il focoso Ivan Da Sacco, Simone Lucarelli, Andrea Pastorelli, gli ostacolisti Antonio Genova e Simone Enotarpi, Nicolo’ Vincitorio, Emanuel Bashmeta. Non c’era il piccolo Garibbo, ragazzo, che avrebbe vinto la marcia e portato punti preziosi alla squadra.