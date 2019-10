Sanremo, crolla una trave. Appartamento evacuato

Sanremo. Un appartamento al terzo e ultimo piano, in una palazzina di via Borgo Tinasso, è stato evacuato dai vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo a seguito del crollo di una trave del tetto che si è schiantata sulla soletta. E’ successo intorno alle 18,20. Nel crollo non si sono registrati feriti.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti della polizia municipale. Accertamenti sono in corso per comprendere cosa abbia determinato il cedimento.