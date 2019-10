Sanremo. È Stefania Baldini, segretario generale dell’Istituto di Diritto Umanitario, la cittadina benemerita proclamata oggi in occasione dei festeggiamenti patronali di San Romolo al Teatro dell’Opera del Casinò. Originaria di Viareggio e laureata in giurisprudenza, coordina con competenza e passione l’attività dell’ente internazionale da ben diciannove anni.

Nell’evento annuale organizzato dal Comune in collaborazione con la Famija Sanremasca, la città ha reso omaggio all’impegno di Baldini che con il suo lavoro ogni anno richiama a Sanremo migliaia di persone per corsi di formazione nell’ambito civile e militare, conferenze, seminari e tavole rotonde.

Come da tradizione, riconoscimenti sono stati attribuiti ad altri cittadini che si sono distinti nei diversi campi: a Renza Andrietti Ventimiglia, storica titolare del ristorante la Pignese, è andato il premio per l’imprenditoria; a Daniela Bordoli, pallavolista, organizzatrice dell’ambito Trofeo Ravano e docente della Federazione Italiana Pallavolo, il premio per lo sport; ai coniugi Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi, fondatori della Scuola di Musica Città di Sanremo e dell’Orchestra Giovanile Note Libere, il premio per la cultura; ai coniugi Giorgio Gasciarino e Giuliana Bonfante, già insigniti dal Ministero dell’Interno della medaglia di benemerenza per l’emergenza sismica Abruzzo 2009, il premio per l’impregno civile.