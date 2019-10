Sanremo, condanna definitiva: si è consegnato in carcere Marco Del Gratta

Sanremo. L’imprenditore ed ex patron della Sanremese Marco Del Gratta si è presentato in carcere a Chiavari, dove si trovava per lavoro, martedì scorso dopo aver appreso di essere stato condannato in via definitiva a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di estorsione nei confronti di alcuni calciatori della “Sanremese 1904″, costretti a rescindere il contratto prima del tempo, rinunciando alla buona uscita.

I fatti risalgono al 2010 e il primo grado si era chiuso, il 26 novembre del 2012, davanti al gup Laura Russo, di Sanremo. Il passaggio in Appello, nell’ottobre del 2018, aveva poi ridimensionato la condanna a 2 anni e 2 mesi, dei quali Del Gratta ha già scontato 1 anno e 4 mesi circa tra carcere e arresti domiciliari. Considerando dunque i mesi già trascorsi in custodia cautelare e l’assenza di precedenti penali, gli restano da scontare pochi mesi.

Appena appresa la notizia del ritorno in carcere dell’imprenditore, gli avvocati Alessandro Mager del foro di Imperia e Massimo Boggio di Genova hanno presentato richiesta di riti alternativi alla detenzione. «La difesa è impegnata nel tentativo di far cessare al più presto possibile questa situazione», dicono i legali.