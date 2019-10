Sanremo. Una grande partecipazione di pubblico ieri pomeriggio al cinema Centrale di Sanremo, per la proiezione a favore di Angsa Imperia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Sanremo) del film “Tutto il mio folle amore” Di Gabriele Salvadores .

«Angsa Imperia vuole ancora una volta ringraziare tutte le persone che hanno assistito alla proiezione, Gianna e Walter Vacchino che con caparbietà hanno permesso la realizzazione di questo evento, Luigi Lonigro di Zero 1 Distribution che ha permesso la proiezione. La dottoressa Francesca Loffredo psicologa, psicoterapeuta e cuore di Angsaimperia e tutti i volontari che sono la forza della nostra associazione».

L’ambizione di Angsa Imperia è quella di far crescere questa realtà locale aumentando le offerte per le persone stesse, per le loro famiglie, per gli insegnanti e per chiunque a vario titolo ha a che fare con questi bambini, ragazzi e adulti.