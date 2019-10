Sanremo, cascata d’acqua al Sud Est sulle macchine parcheggiate

Sanremo. Un fiume in piena che passando sotto la passeggiata di Corso Salvo d’Acquisto ha creato l’allagamento di alcune parti di via Gavagnin. A documentare la cascata che si è generata in corrispondenza dell’uscita di una condotta di scarico delle acque bianche sono stati le forti piogge che hanno colpito il Ponente ligure a partire da questa tarda mattinata.

A vedere le immagini nessuno vorrebbe finire per essere nei panni del proprietario di quella cinquecento bianca parcheggiata proprio in corrispondenza del getto d’acqua.