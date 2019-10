Sanremo, Casa Serena è ufficialmente in vendita. Online l’avviso esplorativo

Sanremo. L’ospice comunale di Poggio è ufficialmente in vendita. E’ stato pubblicato questa mattina l’avviso esplorativo per la messa all’asta di Casa Serena, così come deciso dalla giunta nel luglio scorso, quando il sindaco Biancheri, fresco di riconferma a Palazzo Bellevue, ha dovuto fare i conti con i primi problemi di bilancio e le emergenze legate alle scuole e ai sottoservizi pubblici.

Al fine di sondare il mercato, l’Amministrazione ha optato per una manifestazione d’interesse aperta, una fase nella quale potranno arrivare all’indirizzo del Municipio le proposte in carta semplice, viste le quali il Comune è libero di procedere con una fase più formale nella quale dovranno essere protocollate offerte vincolanti in busta chiusa. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente e ideona.

La Residenza Protetta, secondo le stime del Comune, ha un valore indicativo composto di due variabili. L’immobile, valutato 6 milioni e 480 mila euro e l’attività di RSA, per la quale si sperano di incassare 4 milioni e 360 mila euro.

L’immobile non potrà godere di varianti urbanistiche migliorative per i successivi 10 anni dal perfezionamento della vendita. Gli eventuali interessati si devono impegnare a gestire il centro diurno per i malati di Alzheimer, per il periodo minimo di anni 12 dall’acquisto.

Con la capacità di accogliere 73 posti letto per non autosufficienti e 88 per autosufficienti e parzialmente tali, l’ex Opera nazionale pensionati d’Italia, inaugurata nel lontano 1969, è convenzionata con l’Asl1 Imperiese per 80 ricoveri (divisi 40 e 40) per i quali si pagano rette a canone calmierato.