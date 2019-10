Sanremo, cade in galleria sulla ciclabile. Grave una donna

Sanremo. Una donna è rimasta gravemente ferita nel primo pomeriggio a seguito di una caduta in bici in una galleria della ciclabile nei pressi di località Tre Ponti a Sanremo. Stando a quanto si apprende, la ciclista stava pedalando con un gruppo di sportivi stranieri quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificata una caduta in massa.

La donna è rimasta schiacciata, perdendo conoscenza. E’ stata rianimata dal personale sanitario e poi trasferita in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.