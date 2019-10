Sanremo. Buona la prima prova di Liguria Popolare in provincia di Imperia. Il coordinamento cittadino guidato localmente dal consigliere comunale ed ex candidato sindaco Sergio Tommasini ha tenuto ieri sera, presso il teatro Ariston (sala conferenze) la sua assemblea fondativa. Tra le decine di partecipanti, molti dei quali esponenti dell’ormai superato Gruppo dei 100, erano presenti anche volti noti dell’imprenditoria locale e alcuni amministratori pubblici che guardano con interesse all’iniziativa, tra i quali, in prima fila, il sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia.

Dopo una fase introduttiva nella quale sono stati rispiegati ai presenti le ragioni che hanno portato 100percentoSanremo (la lista civica di Tommasini) alla partecipazione in Liguria Popolare – partito/movimento il cui volto più noto è quello dell’ex ministro Maurizio Lupi -, si è parlato di regionali e del prossimi obiettivi in programma: l’organizzazione della prima assemblea provinciale e la scuola di formazione politica che si terrà a Genova dal 15 al 17 novembre.

Due momenti cruciali per capire quale peso potrà avere la piccola formazione civica, di area centrodestra, che in consiglio regionale conta attualmente due rappresentanti, sorretti da una squadra di circa 120 amministratori locali sparsi per la Liguria, uniti dall’idea di un centrodestra civico che sappia fare da collante tra le varie anime che compongono la coalizione a trazione Lega, FdI e Forza Italia.

Al tavolo dei relatori erano seduti il vicepresidente regionale Tonino Bissolotti e la coordinatrice sanremese Monica Albarelli.