Sanremo, bimbo nasce in strada con l’aiuto dell’operatore del 118

Sanremo. Il primo vagito lo ha fatto al telefono, in collegamento con l’operatore del 118 che aveva appena aiutato sua madre a partorirlo. E’ nato così, in via Montà a Sanremo, grazie al prezioso contributo della centrale operativa, che ha guidato una donna di 38 anni nel dare alla luce il suo piccolo.

Mamma e bimbo stanno bene. Subito dopo il parto sono stati raggiunti dall’automedica e da un’ambulanza, che li hanno accompagnati in ospedale a Sanremo.

Una bella storia a lieto fine, quella di oggi, iniziata alle 8,41 con la prima chiamata al 118 del marito della 38enne. «Mia moglie sta partorendo e io non sono con lei, aiutatela», ha detto l’uomo. Poi la seconda telefonata, quando l’uomo è riuscito a raggiugnere la compagna, che si trovava in strada, in via Montà, nel cuore del centro storico. E’ qui che l’operatore del 118 lo ha guidato a svolgere le manovre per aiutare la moglie a dare alla luce la propria creatura.