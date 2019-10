Sanremo, auto prende fuoco. Non escluso il dolo

Sanremo. Un’auto parcheggiata ha preso fuoco, per cause da stabilire, in strada Solaro, all’altezza del civico 82.

E’ successo verso le 3.45 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuco dal locale distaccamento.

In seguito hanno fatto un sopralluogo anche i carabinieri. Non si esclude l’origine dolosa del rogo.