Sanremo. Una giovane in sella a uno scooter è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto in corso Inglesi. E’ successo poco prima delle 21. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la donna è stata travolta da un’auto, Fiat 500, che viaggiava contromano. A nulla sono valse le urla dei passanti, che hanno tentato di avvisare l’automobilista, gridando di fermarsi visto che procedeva in senso contrario di marcia. Dopo pochi istanti, lo schianto con la moto.

La scooterista è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo di media gravità.