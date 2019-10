Sanremo, Artioli in rotta con la Lega pronto a passare in maggioranza. «C’è un tempo per tutto»

Sanremo. Andrea Artioli a un passo dall’uscita dal gruppo della Lega per approdare in maggioranza? «Ora non rispondo alla domanda. C’è un tempo per tutto». Si trincera dietro queste dichiarazioni il consigliere eletto nelle fila del Carroccio che ieri sera, durante la seduta del consiglio comunale, ha platealmente dimostrato di non condividere più la linea del suo partito, lanciando alcuni segnali inequivocabili ai propri vertici locali.

Dapprima con la riproposizione di un ordine del giorno per l’introduzione di una commissione speciale sull’edilizia scolastica, proposta che era già stata avanzata dal capogruppo Daniele Ventimiglia in occasione della prima discussione sul caso “Pascoli”. In quel frangente, il sindaco Biancheri aveva aperto ma solo a patto che la Lega la smettesse di giudicare la buona fede del proprio operato. Ventimiglia aveva allora deciso di ritirare l’ordine del giorno, mantenendosi per sé tutti i dubbi.

Nuovamente ieri, durante la lettura dell’ordine del giorno ripresentato a propria firma, Artioli ha usato toni molto polemici aprendo alla maggioranza, a discapito della linea di partito. Ciliegina sulla torna, durante la votazione su un debito fuori bilancio nella quale i tre colleghi di gruppo hanno abbandonato l’aula, insieme al resto dell’opposizione, lui è rimasto seduto al proprio posto. Una rottura che sembra insanabile, tra due posizioni molto diverse da loro: da una parte la volontà di Artioli di collaborare, dall’altra quella del partito rappresentato da Ventimiglia che non vuole fornire alibi alla maggioranza, sopratutto a quella Biancheri che è sorretta da quel PD fortemente inviso dal leader Matteo Salvini.

Secondo le ultime indiscrezioni di palazzo, Artioli non solo sarebbe pronto ad abbandonare la Lega, ma avrebbe già preso i primi contatti con Biancheri per concordare un’uscita dal gruppo e il passaggio nella sua coalizione.

«Noi abbiamo perso l’elezioni, siamo all’opposizione e opposizione dobbiamo fare. La Lega non darà mai appoggio a una maggioranza con il Pd, commenta il capogruppo Ventimiglia. Sull’avvocato Artioli, auspichiamo che le problematiche che vuole esprimere non le esprima prima in consiglio e poi al partito. Se la volontà del collega Artioli, di cui non sono a conoscenza, è quella di lasciare il gruppo, auspico che ci sia sempre un confronto all’interno del partito e non prese di posizione unilaterali».