Sanremo. I Martedì Letterari hanno regalato al folto pubblico del Teatro dell’Opera un articolato programma culturale. Il pomeriggio si è aperto con il dottor Daniele Novara, tra i più apprezzati pedagogisti a livello internazionale che ha illustrato il suo progetto di scuola nuova, maieutica, improntata sulla sinergia tra studenti e docenti, superando la barriera della lezione frontale per costruire un modello di apprendimento a misura di ragazzo.

Il nuovo metodo è stato illustrato attraverso il libro “Cambiare la scuola si può” (Rizzoli). A seguire nel trentennale della morte di Carlo Dappporto è stato presentato il volume di Luisa Bianchi e Andrea Panizzi “Carlo Dapporto Trenta e …Lode” (De Ferrari).

Hanno portato il saluto il presidente del Casinò Adriano Battistotti, l’assessore Costanza Pireri. E’ intervenuto telefonicamente Massimo Dapporto mentre la sorella Giancarla ha raccontato alcuni aneddoti sull’allegria del suo papà. Intense le letture delle poesie di Dapporto fatte da Gianni Modena, come il filo musicale condotto dal maestro Vitaliano Gallo con Cristina Noris.

Il pubblico si è commosso ascoltando da Luisa Bianchi l’infanzia sanremese di “Carletto” l’ amore per la marina, il suo

cuore solidale, il rimanere legato per tutta la vita alla sua Sanremo. Sentimenti che si ritrovano anche nella mostra fotografica e documentale allestita nel foyer di Porta Teatro sino al 13 ottobre.

Andrea Panizzi invece nella seconda parte ha ripercorso con allegria ma anche una attenta ricostruzione documentale i momenti salienti del Carlo attore soprattutto di teatro. Ha scritto Giancarla Dapporto:” Ringrazio Luisa Bianchi e Andrea Panizzi, per la ricerca appassionata e approfondita della vita privata e artistica di un grande innovatore del teatro di Rivista in Italia. Il lettore potrà gustare, in queste pagine traboccanti di foto, barzellette e sketch, la personalità originale di Carlo Dapporto in tutta la sua simpatia”.

Il prossimo appuntamento con i Martedì Letterari è per l’8 ottobre alle 16.30 nel Teatro dell’Opera. Nell’ambito del ciclo:”La cultura della Legalità” Edmondo Bruti Liberati si soffermerà su :”Magistratura e società nell’età Repubblicana.” Parteciperà Grazia Pradella, procuratore aggiunto di Imperia. Gli incontri sono inseriti nel piano di formazione dei docenti e dei giornalisti.