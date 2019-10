Sanremo. Altri ori per i ragazzi del Judo di Nicola Gianforte. Domenica 27 ottobre è andato in scena il Memorial Todde ad Imperia.

Due i ragazzi in gara accompagnati dal tecnico del Budo Sanremo ed altrettanti ori. Primo posto per Federico Iezzi (U13 -36Kg) che non si fa fermare neanche da un piccolo infortunio accompagnato da qualche linea di febbre e primo posto per Valentina Palagi (U12 +50Kg).

Soddisfatto il Maestro Berardi: «il percorso intrapreso con la sezione del judo sta portando ottimi risultati per questi ragazzi che curano anche la parte di lotta a terra con il Brazilian Jiu Jitsu». Ottime notizie anche da L’Aquila dove il sanremese Simone Galasso (nei -81Kg) sbaraglia gli avversari conquistando un primo posto nella tappa del trofeo Italia. Lo staff della Daruma BJJ è attivo tutti i giorni presso la sede di Corso Inglesi 230 a Sanremo (zona polo Nord).