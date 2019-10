Sanremo, al via le operazioni relative al censimento permanente della popolazione

Sanremo. I servizi demografici informano che sono in corso le operazioni relative al censimento permanente della popolazione e che sono presenti sul territorio rilevatori muniti di tesserino su cui è apposto il timbro tondo in originale del Comune di Sanremo.

Tali operatori contatteranno le famiglie le quali, comunque, troveranno sulla lettera pervenuta dall’Istat un numero verde da chiamare in caso di dubbi. In alternativa al confronto con il rilevatore ricevuto a casa, ad ogni famiglia è

consentito di recarsi all’ufficio comunale dedicato per rilasciare l’intervista con il supporto di un operatore.

L’ufficio si trova al piano terra di Villa Zirio, in corso Cavallotti 51, ed è aperto tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 15 alle 18 (sabato compreso). Tale modalità sarà utilizzabile esclusivamente dopo la comunicazione allo stesso rilevatore delle seguenti informazioni anagrafiche: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita di tutti coloro che hanno dimora abituale presso gli indirizzi campione.

Sono attive due linee telefoniche, dalle 15 alle 18, in tutti i giorni di apertura dell’ufficio, quindi dal lunedì al sabato con due rilevatori e/o il coordinatore. I numeri sono: 329/1213340 – 320/4374085.