Sanremo. Il Balletto di Milano ha un legame speciale con la Liguria. «È una regione che amiamo e dove torniamo ogni anno a più riprese», spiega il direttore artistico Carlo Pesta. «Il pubblico ci segue sempre con entusiasmo e qui abbiamo lanciato una serie di progetti, dal Politeama Genovese al Chiabrera di Savona, al recente festival a Villa Figoli in collaborazione con il Comune di Arenzano e Opera & Ballet Swiss, all’Ariston di Sanremo».

E sarà proprio Sanremo, dopo il grandioso e trionfale tour in Russia, la prima tappa italiana del nuovo tour della Compagnia che il 2 novembre presenterà al teatro Ariston la favolosa Cenerentola, produzione che ha ricevuto riconoscimenti internazionali tra cui il “Gold Critics Award” e ovunque ha riscosso, e certamente continuerà a riscuotere, incredibili successi di pubblico e critica.

Raffinata ed estrosa, divertente e briosa, suscita ilarità sin dalla prima scena quando, all’apertura del sipario, in controluce si snoda l’antefatto della nota fiaba: la piccola Cenerentola appare felice con i genitori prima che il destino glieli porti via e la sfortunata ragazzina finisca in balìa di matrigna e sorellastre. L’abile regia e coreografia di Giorgio Madia è ricca di coups de théâtre e tante trovate che stupiscono e divertono.

Abbigliata come la tappezzeria di casa poiché considerata parte del mobilio, Cenerentola si confonde tra le mura domestiche dove è fatta bersaglio di scherzi e tiranneggiata da matrigna e sorellastre, magistralmente interpretate da tre danzatori en travesti per renderne ancora più grottesche le caratteristiche. Ma la bella fata, qui sexy e sbadata, arriverà in suo soccorso e la farà condurre alla festa sull’immancabile carrozza con i suoi cavalli galoppanti sulle note dell’ouverture del Guglielmo Tell.

Nel II° atto la fiaba di Perrault scorre sotto gli occhi dello spettatore così come scritta: dalla sontuosa e colorata festa, all’incontro tra Cenerentola e il Principe, naturalmente d’azzurro vestito, allo scoccare della mezzanotte, alla disperata ricerca del Principe per ritrovare l’amata dalla quale giungerà seguendo le tracce della famosa scarpetta. Tutto questo in una chiave particolarmente spumeggiante anche per la scelta musicale.

Madia trova nelle composizioni di Rossini il materiale musicale efficace al recupero dell’elemento magico della fiaba che ben si addicono al suo – come egli stesso definisce – balletto/commedia. La brillantezza e l’acrobazia virtuosistica rossiniane, gli effetti comici e parodistici dell’orchestrazione, vestono infatti perfettamente la stupefacente invenzione coreografica che restituisce quell’ambientazione immaginaria fatta di fate, carrozze, cavalli e scarpette di Perraultiana memoria.

Eccellenti interpreti i danzatori del Balletto di Milano, già apprezzati a Sanremo in diverse occasioni. Marta Orsi è Cenerentola mentre Federico Mella è l’elegantissimo Principe. Lo spassosissimo trio Matrigna/Sorellastre, protagonista delle tante gag che si susseguono per tutto lo spettacolo, ha in Alessandro Orlando, Federico Micello e Alessandro Torrielli tre interpreti insuperabili. Completano il cast Angelica Gismondo (la fata), Mirko Casilli e Germano Trovato (due lacchè) e Arianna Capodicasa, Giulia Cella, Alessia Luzardi, Annarita Maestri, Giordana Roberto, Silvio Morelli.

Tra le tappe della tournée anche il Politeama Genovese e il Teatro Chiabrera con altri due titoli tra i più amati: il 21 novembre a Genova “La vie en rose … Boléro e il 14 dicembre a Savona con “Lo Schiaccianoci”.

Appuntamento al teatro Ariston, in via Matteotti 212, sabato 2 novembre alle 21. Per prenotazioni: 0184 506060, biglietteria on line: www.aristonsanremo.com – www.ticketone.it.