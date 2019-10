Sanremo, ai Martedì Letterari del Casinò ospite lo scrittore Ugo Moriano

Sanremo. Nell’ambito dei Martedì Letterari domani, 22 ottobre, alle 16,30 nel Teatro dell’Opera lo scrittore Ugo Moriano presenta il volume “Agguato a Montecarlo” segnalato con menzione d’onore dalla giuria tecnica del Premio “Semeria”. Parlerà anche del terzo episodio della trilogia il volume: “Il segreto del confessionale” (Coepit).

E’ rinviato a data da definirsi per motivi di salute l’incontro con il giornalista scrittore Cesare Lanza con il libro:” I segreti delle Star” ( L’attimo fuggente). L’incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti e dei giornalisti.

Agguato a Montecarlo è il secondo romanzo del ciclo dedicato alle indagini internazionali di Umberto Gamondo. Un duplice efferato omicidio insanguina le acque del principato di Monaco. Il Maggiore Umberto Gamondo, seppure in congedo per malattia, sente il dovere di indagare su quanto è accaduto, ma scoprirà a proprie spese che non sempre il destino gioca a favore dei tutori della legge.

Le indagini si sposteranno anche in Spagna per cercare di fermare una banda di criminali impegnati nel traffico di esseri umani. Ancora una volta per i protagonisti la lotta contro il crimine è fatta di piccole vittorie strappate con le unghie. Il primo libro del ciclo è “Attacco dal cielo-droni” del 2018 mentre il terzo episodio della trilogia è l’opera : il segreto del confessionale. (Coepit) 2019.

La scomparsa di un brillante ricercatore farmaceutico travolgerà la tranquilla esistenza di un parrocco francese precipitandolo in un vortice di paure. Due morti eccellenti riporteranno le indagini sulla pista dei “mercanti di esseri umani.”

Ugo Moriano si è dedicato ai generi letterari del giallo ligure, del giallo storico e del fantasy, finalista del premio Bancarella 2013 con il romanzo “L’ultimo sogno longobardo” e vincitore del premio Letterario internazionale Montefiore con il romanzo l’ingannodel tempo. E’ stato insignito della menzione d’onore dalla giuria del Premio internazionale “Casinò di Sanremo”.

Il prossimo appuntamento è per il 29 ottobre 16.30 In collaborazione con “Ottobre di pace” Incontro con Antonio Marchesi, Past President di Amnesty International Italia, sul tema “I diritti umani: l’ideale e la realtà”. L’incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti.