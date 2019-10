Sanremo, accusato di usura l’imprenditore Giuseppe Ferrua. Caso archiviato

Sanremo. Indagine per usura ai danni del ristoratore Giuseppe Ferrua, caso archiviato. Su richiesta del sostituto procuratore Lorenzo Fornace, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, Paolo Luppi, ha accolto l’istanza di archiviazione del procedimento a carico del noto imprenditore sanremese, finito sotto la lente delle fiamme gialle nell’ottobre dell’anno scorso. L’inchiesta era culminata in una serie di perquisizioni nelle attività della famiglia dell’indagato.

Alla luce della memoria e delle osservazioni fatte dall’avvocato difensore, Caterina Biafora del foro di Torino, per l’indagine su Ferrua, coinvolto insieme alla sorella e al figlio, è stata disposta l’archiviazione per inesistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale.

(L’avvocato Caterina Biafora)