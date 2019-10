Sanremese vs Bra, i matuziani senza bomber Lo Bosco ko per infortunio

Sanremo. Questa mattina la Sanremese ha svolto al Comunale l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Bra.

Dopo una fase di riscaldamento e di attivazione muscolare curata dal preparatore atletico Garofalo, il gruppo biancoazzurro ha lavorato sulla tattica e sugli schemi sui calci piazzati. Al termine della seduta, mister Ascoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il match con i piemontesi, partita valida per la sesta giornata di andata del campionato di serie D 2019/20.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Pici (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino Manuel (’02).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati.

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

Per quanto riguarda il resto della rosa, ancora indisponibile Maggi che rientrerà in gruppo lunedì, mentre per Lo Bosco gli accertamenti hanno confermato una lesione muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante la settimana prossima inizierà le terapie di recupero.