Sanremo. Dopo il pari a reti inviolate di Lucca i ragazzi di mister Ascoli cercano punti preziosi contro il fanalino di coda del campionato, il Bra, ancora a secco di punti. Sulla carta si tratta di una sfida che i biancoazzurri non possono e non devono sbagliare, per cercare a tutti i costi di rimanere attaccati al treno playoff e alle zone alte della classifica.

Prima del calcio d’inizio è stato effettuato un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi, deceduto qualche giorno fa a 76 anni.

All’11’ si mostra molto intraprendente subito il numero 27 Scalzi, con un tiro deviato in angolo ed un cross verso il secondo palo per la testa di Gagliardini, che però si trovava in posizione di fuorigioco.

Dopo esser uscito per qualche manciata di secondi a causa di un contrasto, è di nuovo Scalzi a tentare il tiro dopo un’azione nata da un calcio d’angolo. Un minuto dopo Spinosa si addentra in area e cerca di superare Bonofiglio, ma il tiro è centrale e il portiere braidese blocca senza problemi.

Al 20’ Scalzi con un buon cross da calcio piazzato la mette sulla testa di capitan Taddei: la palla termina di poco a lato.

Dopo una fase molto tattica e giocata a centrocampo, la Sanremese trova la rete del vantaggio al 30’: azione molto elaborata e con passaggi nello stretto, Taddei si porta il pallone in avanti e tenta il tiro; Bonofiglio respinge ma non blocca e con un facile tap in Colombi insacca a porta sguarnita. 1-0.

A circa 5 minuti dalla fine del primo tempo Caruso effettua uno splendido rinvio che innesca Scalzi: il numero 27 si accentra e, con un po’ di generosità, appoggia la palla a Colombi, che ci mette troppa potenza e troppo poca precisione.

La prima frazione si chiude senza altri acuti, con i Leoni in vantaggio di un gol sui piemontesi.

Dal 46’ la Sanremese inizia subito ad attaccare con insistenza per cercare di mettere in cassaforte il match.

La prima azione più emozionante della seconda frazione arriva da parte dei piemontesi dopo 8 minuti: il neo entrato Armato si gira molto bene, ma Caruso compie un vero e proprio miracolo volando alla sua sinistra e deviando la sfera.

Al 57’ Marchisone interviene sulle gambe di un avversario in modo troppo violento secondo l’opinione dell’arbitro Di Nosse che gli mostra il cartellino rosso e lo manda anzitempo sotto la doccia. Il Bra ora è sotto anche nel numero, oltre che nel punteggio.

Tre minuti dopo Demontis tenta l’azione solitaria e riesce a dribblare la difesa avversaria con grande scioltezza: Bonofiglio si supera ed evita un gol già fatto.

Il Bra crea poche occasioni, ma quando gli riesce mette sempre paura alla difesa biancoazzurra. Al 62’ è Vergnano a divorarsi il gol a botta sicura sul primo palo dopo un cross dalla sinistra.

Fase un po’ lenta e confusa del match, forse anche per via della stanchezza. Al 72’ Calderone recupera un buon pallone e assiste Colombi che insacca, ma la punta era in posizione di fuorigioco.

Al 79’ altra sintonia tra Calderone e Colombi: come prima, il numero 23 insacca ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Gli ultimi minuti sono contraddistinti da un discreto nervosismo e da una stanchezza che domina sempre di più sulla tecnica. I braidesi cercano di creare qualcosa, mentre la Sanremese vuole soprattutto tenere il punteggio e portare i tre punti a casa. All’88’ il numero 4 dei piemontesi Rossi cerca il pari da fuori area, ma la palla si impenna sopra la traversa.

Durante i 4 minuti di recupero la partita si rianima, per via dei tentativi disperati del Bra di riprendere la gara, ma, con le buone o le cattive, la Sanremese riesce a difendere il punteggio e a incassare 3 punti molto importanti in chiave classifica.

IL TABELLINO

SANREMESE-BRA 1-0

SANREMESE: Caruso, Scarella, Bregliano, Gagliardini, Gerace, Scalzi (dal 69’ Manes), Taddei, Likaxhiu (dal 63’ Calderone), Demontis, Spinosa (dall’84’ Fenati), Colombi. A disp. Morelli, Bellanca, Vitiello, Brizio, Pellicanò, Buccino. All. Nicola Ascoli

BRA: Bonofiglio, Olivero (dal 63’ Magnaldi), Rossi, Tos, Tettamanti, Brancato (dall’85’ Cucchi), Capellupo (dal 75’ Sarr), Casolla, Vergnano (dal 63’ Petracca), Ghidinelli ( dal 46’ Armato), Marchisone. A disp. Pietropaolo, D’Antoni, De Santi, Bosio. All. Fabrizio Daidola

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore

RETE: 30’ Colombi (Sanremese)

NOTE: giornata nuvolosa, spettatori 400 circa. Ammoniti: Colombi (S), Brancato, Tos, Capellupo (B). Espulso Marchisone (Bra) al 57’. Angoli 6-1 per la Sanremese