Sanremese, riprendono gli allenamenti: domenica c’è il Real Forte Querceta

Sanremo. Dopo la bella prestazione di ieri a Chieri, questo pomeriggio i biancoazzurri si sono ritrovati al Comunale per riprendere gli allenamenti. All’orizzonte c’è subito un’altra sfida impegnativa: domenica infatti la Sanremese affronterà in trasferta il Real Forte Querceta, che precede di due punti in classifica i matuziani.

Seduta leggera per Taddei e compagni che, prima di effettuare diversi esercizi di scarico sul campo in sintetico del Grammatica, si sono soffermati con lo staff tecnico in sala video per esaminare le immagini della gara di Coppa Italia e iniziare a preparare al meglio la sfida valida per la settima giornata di campionato.

Tutti a disposizione di mister Ascoli, ad eccezione dell’infortunato Lo Bosco che si sta sottoponendo in questi giorni alle terapie concordate con lo staff medico in seguito al problema muscolare rimediato contro la Lucchese.

Domani pomeriggio la Sanremese si allenerà a Taggia. Sabato è prevista la partenza per il ritiro in Toscana.