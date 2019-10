Sanremese-Borgosesia, i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questa mattina la Sanremese si è allenata a Pian di Poma in vista della gara di domani contro il Borgosesia. Il match, valido per l’ottava giornata di andata del campionato di serie D, si giocherà al Comunale e inizierà alle 15.30.

La squadra, come in tutte le rifiniture, dopo alcuni esercizi atletici di attivazione muscolare, si è concentrata sulla tattica e sugli schemi su calcio piazzato. Tutti disponibili, ad eccezione dell’infortunato Lo Bosco, che continua le terapie specifiche concordate con lo staff medico e che stamattina ha lavorato in piscina.

Al termine della seduta, mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati.

Portieri: Caruso (’99), Morelli (’99).

Difensori: Pici (’01), Maggi (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00).

Centrocampisti: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

Attaccanti: Colombi, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02).