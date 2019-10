San Bartolomeo al Mare, al Circolo Velico arriva la Topkayak Asd

San Bartolomeo al Mare ospiterà da novembre presso il Club Nautico la neonata Topkayak ASD. L’Associazione sportiva presieduta da Giuseppe Inuso, Campione italiano 2018 Master K1 1000 e K1 500 per la Canottieri Sanremo e vincitore di numerosi altri titoli, organizzerà corsi e escursioni per bambini e adulti e si impegnerà in numerose attività di volontariato.

«Dopo il grande successo che abbiamo riscontrato durante la stagione estiva – spiega Inuso – avevamo la necessità di trovare un luogo dove poter continuare le nostre attività. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità del Circolo Velico e al dinamismo del Consigliere delegato allo sport del Comune di San Bartolomeo al Mare, Valerio Zambruno. Andiamo a contatto con il nostro mare, con la speranza di poter creare sinergie con il Circolo Velico presieduto da Benito Lamonica, per sfruttare la baia che si presta in modo ideale alle attività del kayak, uno sport che consente al corpo di rigenerarsi, di svilupparsi, e che si pratica a contatto con la natura. Grazie al meraviglioso clima del Golfo dianese, possiamo praticare kayak tutto l’anno e coinvolgere i ragazzi ben oltre la stagione estiva».

Numerosi gli obiettivi che la Topkayak ASD vuole realizzare: offrire a ragazzi e famiglie di tutto il Golfo dianese una nuova pratica sportiva; organizzare eventi dedicati alla pulizia del mare; gettare la basi per cercare di creare una squadra agonistica; incrementare la cultura del mare d’inverno.