Rugby, Union Riviera ospita i cadetti della Pro Recco

Imperia. Primo fine settimana novembrino ricco di appuntamenti, con anticipo per domani pomeriggio in Sardegna fra l’Amatori Alghero e il CUS Genova. Sempre in Serie A l’altra squadra ligure, la Pro Recco, sarà impegnata domenica pomeriggio con il sorprendente Biella, attualmente primo in classifica insieme a CUS Torino e Parabiago.

Due confronti che potranno chiarire ulteriormente le attuali forze dei due principali club regionali impegnati in un sempre piu’ interresante campionato di serie A. Ed a Recco il test di serie A sarà preceduto dal derby giovanile under 16 tra la Franchigia Ligues1 (in pratica Recco/Spezia) e il CUS Genova. Proseguono gli altri campionati di serie C, con il Savona in casa del CUS Pavia e l’Union Riviera ad ospitare i cadetti della Pro Recco, neopromossi in questa categoria. Anche in C2 il programma prosegue con l’insidiosa trasferta dello Spezia impegnato al campo Ronzone di Casale con il team multietnico delle Tre Rose.

SERIE A GIRONE 1 (III GIORNATA) DOMENICA 14,30

Tossini Recco – Biella (Carlo Androne arb. Andrea Palladino di Torino)

TK VII Torino – A.S.R. Milano

I Centurioni Lumezzane – Accademia Ivan Francescato

Parabiago – ITINERA CUS Torino

– V e n e r d i 1/11/2019 ore 14,30 –

Amatori Alghero – CUS Genova (Maria Pia arb. Fabio Taggi di Roma)

Classifica: Biella, CUS Torino e Parabiago punti 9, Accademia Ivan Francescato 6, VII Torino 5, CUS Genova (*) 4, I Centurioni Lumezzane 1, A.S.R. Milano, Alghero e Pro Recco (*) punti 0.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE D POOL 2 (III GIORNATA) DOMENICA 14,30

CUS Pavia – Savona (Cravino arb.ALESSIO Calandri di Genova)

Union Riviera – Pro Recco/B (Pino Valle arb. Jamal Kamili di Genova)

Amatori Genova (in sosta)

Classifica: CUS Pavia punti 9, Savona (*) 4, Amatori Genova(*), Pro Recco/B ed Union Riviera punti 0. (*) = partite da recuperare.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA) Domenica 14,30

Le Tre Rose Casale M. – DR Ferroviaria Italia Spezia (Ronzone/Casale M. arb.Alaimo)

ValTanaro – Lions Tortona (S.U.V. Farigliano arb. Barrafranca)

CUS PO – Saluzzo (Rugby Park/Giaròle arb. Fasciolo)

CFFS Cogoleto (in sosta)

Classifica: Tortona punti 10, ValTanaro 6, CUS PO 5, Spezia 1, Saluzzo 0, Le Tre Rose Casale M. e CFFS Cogoleto – 4. (Classifica aggiornata dopo omologazione della partita Spezia/Tortona 0/20)

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (V GIORNATA) Domenica ore 11,00

FTGI Ligues1 – CUS Genova (CarloAndrone/Recco arb. Giovanelli)

Province dell’Ovest – Union Riviera (MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Villa)

Amatori Genova (in pausa)

Classifica: CUS Genova punti 15, Ligues1 9, Amatori Genova 6, Union Riviera e Province dell’Ovest punti 0.

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (IV GIORNATA)

CUS Milano – CUS Genova (domenica 12,00 WalterBeltrametti/Piacenza arb. Martina Borile di Rovigo)

Lions Tortona – Biella

CUS Pavia – Monza

Le Mastine (In sosta)

Classifica: Chicken CUS Pavia punti 15, CUS Milano 10, Monza 9, CUS Genova e Parabiago 5, Biella e Tortona punti 0.