Rugby ligure, Union Riviera affronta Amatori Genova

Genova. Domenica iniziano i Campionati Nazionali senior di serie A e di C/1, nonchè quello di C/2 interregionale. Da segnalare principalmente il derby di A fra Pro Recco e CUS Genova, che si ripresenta esattamente un anno dopo (21 ottobre 2018) sul terreno rivierasco del Carlo Androne.

In quella occasione vinse il folto pubblico presente sugli spalti, e la squadra di casa che prevalse di misura (16/14). Inizia anche la C/1 con in campo le liguri dei Cadetti del Recco, il Savona e dell’Amatori, e queste due in un’altro derby ricco di fascino, con l’Union Riviera in sosta, mentre i cadetti del CUS Genova hanno rinunciato al campionato stesso. In C/2 lo Spezia sarà di scena a Giaròle con il CUS PO, ed il Cffs Cogoleto dopo un anno di assenza dalle competizioni riparte con umiltà affrontando i Lions del Tortona. Mentre proseguono i tornei giovanili, la squadra femminile del CUS Genova esordirà sul campo casalingo del Carlini con le ragazze del Tortona.

SERIE A GIRONE 1 (I GIORNATA) 15,30

Tossini Recco – CUS Genova (Carlo Androne Arb. Franco Rosella di Roma, gdl Franchini/Biagioni)

VII Torino – Accademia Ivan Francescato

I Centurioni Lumezzane – Parabiago

A.S.R. Milano – Biella

Amatori Alghero – ITINERA CUS Torino

SERIE C/1 GIRONE D POOL 2 (I GIORNATA) 15,30

CUS Pavia – Pro Recco/B (Campo Cravino arb. F. Orsini)

Amatori Genova – Savona (A Sant’Olcese/SV arb. J. Kamili)

Union Riviera (in pausa)

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (I GIORNATA) 15,30

CUS Piemonte Orientale R.C. Spezia (a Giaròle Arb. F. Barrafranca)

Lions Tortona – CFFS Cogoleto (ad Alluvioni Cambio’ arb. D. Alaimo)

Valtanaro – Le Tre Rose Casale (a Farigliano arb. Francisetti)

Saluzzo (in sosta)

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE NORD OVEST (III GIORNATA) 12,30

Union Monferrato – FTGI Embriaci (LungoTanaro/Asti arb. Bagarolo)

Kawasaki Robot Calvisano – Como

IM Exchange Viadana – Nordival Rovato

Tutto Cialde Lecco – A.S.R. Milano

CUS Milano – CUS Torino

Classifica: Calvisano punti 10, Lecco 9, A.S.R. 7, CUS Torino e Rovato 6, Monferrato e CUS Milano 4, Viadana 2, Embriaci e Como punti 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (III GIORNATA) 12,30

FTGI Ligues1 – San Mauro (Carlo Androne/Recco arb. A. Costa)

Collegno – Biella

Ivrea – Amatori Novara

Moncalieri – Rivoli

Classifica: Rivoli punti 10, Biella 6, San Mauro, Novara, Ligues1 5, Ivrea (*) 4, Collegno (*) e Moncalieri punti 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (III GIORNATA) 12,30

Amatori Genova – Union Riviera (a Sant’Olcese arb. A. Olivieri)

Union Monferrato2 – FTGI Ligues2 (Ferrovieri di Alessandria arb. Grondona)

Tecnikabel VII Torino – Chieri (ore 13,00 arb. Buso)

FTGI Embriaci2 (in sosta)

Classifica: Tecnikabel VII Torino punti 10, Ligues2, Amatori Genova, Union Riviera e Chieri 5, Embriaci2 0, Monferrato2 punti ( – 4).

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (III GIORNATA) ore 11,00

Amatori Genova – Union Riviera (a Sant’Olcese arb. Villa)

FTGI Ligues1 – Province dell’Ovest (CarloAndrone/Recco arb. L. Ermellino)

CUS Genova (in pausa)

Classifica: CUS Genova punti 10, Amatori Genova 6, Ligues1 4, Union Riviera e Province dell’Ovest punti 0.

FESTIVAL UNDER 14 (classe 2006)

Sabato 15,30 Stadio Carlini/Genova (arb. Cassinelli/Shulgina)

ATTIVITA’ PROPAGANDA UNDER 12

Torneo del Pesto

Campo Branega di Genova Prà ( rinviata al 24 novembre 2019)

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (III GIORNATA)

CUS Genova – Lions Tortona (stadio Carlini 12,30 ARB. Naima Annoni di Roma)

Monza – CUS Milano

Le Mastine Parabiago – Chicken CUS Pavia

CLASSIFICA: Chicken CUS Pavia e CUS Milano punti 10, Monza e Parabiago 5, CUS Genova, Parabiago, Biella e Tortona punti 0.

UNDER 18 FEMMINILE (II GIORNATA)

Domenica ore 14,00 al C.S. Chiolo/Monza.

In gara Monza, Vespe Cogoleto, Orio, Sondalo, Biella.