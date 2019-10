Rugby, derby del ponente ligure fra Union Riviera e Savona

Imperia. Dopo i problemi meteo della scorsa settimana, che hanno costretto a rinviare alcune partite nella nostra Regione, in questo ultimo fine settimana di ottobre si ritorna alla classica ora solare, pertanto gli orologi, tra la notte di questo sabato e la domenica mattina, dovranno essere spostati indietro di un’ora. Si ricomincia a scendere in campo con le squadre della serie A con appuntamento allo stadio Carlini con un CUS Genova voglioso di ben cominciare la nuova avventura.

Proprio l’altra sera nella sede di via Montezovetto il CUS Genova ha presentato ufficialmente la squadra maschile e la femminile entrambe in gara nei rispettivi campionati nazionali di serie A. Avversario di turno della senior maschile sarà il club dei Centurioni, neopromosso a pieni voti dopo un brillante torneo di serie B vinto a mani basse. Il Recco, invece, sarà impegnato a Grugliasco con un CUS Torino reduce da un’iniziale affermazione in casa dell’Alghero. In C/1 è previsto il derby del ponente ligure fra Union Riviera e Savona, un classico del rugby regionale, mentre l’Amatori esordisce nel torneo ricevendo l’ostico CUS Pavia.

Intenso programma per le attività giovanili e del minirugby con appuntamenti da non mancare a Savona, al Carlini di Genova, ad Imperia, a La Spezia, Cogoleto, Sanremo, Genova/Prà e con inedito Raggruppamento under 12 all’INAGEA del Rugby Busall, con la partecipazione anche di Amatori Genova e CUS Genova con ben due formazioni.

SERIE A GIRONE 1 (II GIORNATA) domenica 14,30

ITINERA CUS Torino – Tossini Recco (Grugliasco arb. Lorenzo Sacchetto di Rovigo)

CUS Genova – I Centurioni Lumezzane (Carlini arb. Daniele Vagnarelli di Milano)

Biella – TK VII Torino

Accademia Ivan Francescato – A.S.R. Milano

Parabiago – Amatori Alghero

Classifica: Biella e CUS Torino punti 5, VII Torino e Parabiago 4, Accademia Ivan Francescato 1, I Centurioni Lumezzane, A.S.R. Milano, Alghero, Pro Recco (*), CUS Genova (*) punti 0.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE D POOL 2 (II GIORNATA) domenica 14,30

Amatori Genova – Fedegari CUS Pavia (a Sant’Olcese arb. Mauro Bettinelli)

Union Riviera – Savona (Pino Valle/Imperia arb. Alessandro Torazza di Genova)

Pro Recco/B (in pausa)

Classifica CUS Pavia punti 5, ProRecco/B, Savona(*), Amatori Genova(*), Union Riviera punti 0. (*) = partite da recuperare.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (II GIORNATA) domenica 14,30

CFFS Cogoleto – CUS PO (CarloAndrone/Recco Arb. Biagioni)

DR Ferroviaria Italia Spezia – Lions Tortona (Denis Pieroni/Spezia arb. Giovanelli)

ValTanaro – Saluzzo (Campo S.U.V. Farigliano arb. Bucci)

Le Tre Rose Casale (in sosta)

Classifica: DRFI Spezia e Tortona punti 5, CUS PO 1, Saluzzo e Val Tanaro 0, CFFS Cogoleto e Le Tre Rose – 4.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (recupero III GG)

Amatori Genova – Union Riviera (a Sant’Olcese ore 12,30 arb. Vassallo)

Classifica generale: Tecnikabel VII Torino punti 15, FTGI Ligues2 10, Chieri, Union Riviera (*) ed Amatori Genova (*) 5, FTGI Embriaci2 0, Unione Monferrao – 4.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 3 (III GIORNATA) domenica ore 11,00

FTGI Ligues2 – FTGI Marengo (campo Fontanassa/Savona)

CUS PO – Monferrato

Classifica: Monferrato punti 10, CUS PO 6, Ligues2 5, Marengo 1.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (IV GIORNATA) domenica ore 11,00

CUS Genova – Amatori Genova (Carlini arb. Costa)

Union Riviera – FTGI Ligues1 (PinoValle/Imperia arb. Shulgina)

Province dell’Ovest (in pausa)

Classifica: CUS Genova punti 10, Amatori Genova 6, Ligues1 4, Union Riviera e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 14 (IV GIORNATA)

– S a b a t o ORE 15,30 –

RC Spezia – CUS Genova (Pieroni a La Spezia/Pieve arb. Catano)

(Triangolare) Vespe Cogoleto – Imperia – CUS Genova2 (MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Zaami)

– D o m e n i c a ORE 11,00 –

Sanremo – Savona (Comunale Sanremo)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

– UNDER 12 – S A B A T O ORE 15,00 –

C.S. Inagea/Valseminella – Rugby Busalla (arb. Malaspina)

UNDER 12 – S A B A T O ORE 15,00 –

Campo Fontanassa di Savona (arb. Ermellino)

– UNDER 10-8-6 DOMENICA ORE 11,00 –

Campo Marco Calcagno di Cogoleto

– UNDER 10 – 8 DOMENICA ORE 9,00 –

Comunale di Sant’Olcese.

– TORNEO DEL MIELE UNDER 12 –

Campo Branega Genova/Prà ore 9,00