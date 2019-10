Rugby, con l’inizio del mese di ottobre cresce l’attività agonistica nel settore giovanile regionale

Imperia. Con l’inizio del mese di ottobre cresce l’attività agonistica nel settore giovanile regionale. Saranno ben sette i tornei ufficiali, più il minirugby, interessati in questo fine settimana, con la partenza dei due gironi degli under 18, il primo l’Elite gestito dal Comitato Fir Lombardia, due gironi under 16, proseguirà il campionato under 14, mentre esordirà anche l’attività di Propaganda con appuntamenti al Carlini di Genova, a Sant’Olcese e ad Imperia.

In tutto ben diciassette formazioni liguri, fra maschili e femminili, saranno in campo tra sabato e domenica, mentre l’esordio della squadra senior femminile del CUS Genova, che prenderà parte al Campionato Nazionale di serie A girone 2, è previsto per domenica 13 ottobre a Pavia, esordio casalingo allo stadio Carlini per il 20 ottobre con sfidanti le ragazze dei Lions Tortona. Intanto sabato pomeriggio parte anche il Trofeo Interregionale femminile giovanile a sette atlete. Primo impegno per le under 18 delle Vespe di Cogoleto il torneo di Cinisello Balsamo.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA) domenica ore 12,30

CUS Torino – FTGI Embriaci (Campo Albonico/Grugliasco arb. Grosso)

Calvisano – CUS Milano

Unione Monferrato – Rovato (ad Asti/Lungotanaro arb. Calandri)

Como – A.S.R. Milano

Viadana – Lecco

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (I GIORNATA) domenica 12,30

Rivoli – FTGI Ligues1 (campo Natta)

Amatori Novara – Biella

Collegno – Ivrea

SanMauro – Moncalieri

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (I GIORNATA) domenica 12,30

FTGI Embriaci2 – Amatori Genova (Stadio Carlini/Genova arb. Shulgina)

FTGI Ligues2 – Chieri (Fontanassa/Savona arb. Cassinelli)

Unione Monferrato2 – VII Torino (ad Asti/Longotanaro ore 11,30)

Union Riviera (in sosta)

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 3 (I GIORNATA) sabato 16,30

FTGI Marengo – CUS PO (a Pasturana)

Unione Monferrato – FTGI Ligues2 (ad Alessandria)

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (I GIORNATA) domenica 11,00

Amatori Genova – FTGI Ligues1 (Oval Stadium/Sant’Olcese arb. Zaami)

CUS Genova – Province dell’Ovest (Stadio Carlini arb. Perata)

Union Riviera (in sosta)

UNDER 14 (II GIORNATA) sabato

Province dell’Ovest – Savona – Cus Genova2 ( ore 14,30 Branega GE/Prà arb. Ermellino e Piano)

(Triangolare) CUS Genova1 – Vespe Cogoleto – Imperia (15,30 Carlini/Genova arb. Grondona e Cassinelli)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

Sant’Olcese (sabato ore 15,00 arb. Malaspina)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 10/8/6

Imperia ( domenica Pino Valle/Baitè/IM ore 10,30)

Genova (domenica Carlini ore 15,00)

TROFEO INTERREGIONALE FEMMINILE/SEVEN UNDER 18

A Cinisello Balsamo (sabato ore 15,30)

In gara Vespe Cogoleto, Le Pantere Cinisello, CUS Torino, Biella, Colorno.