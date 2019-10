Rugby, brutto fine settimana per l’Union Riviera

Imperia. Finalmente si è tornati a giocare in serie A e per il Cus Genova è arrivata la prima affermazione, anche se sospirata, con I coriecei Centurioni di Lumezzane. Sconfitta per la Pro Recco, invece, a Grugliasco con il CUS Torino che dopo questa giornata guida la classifica generale insieme a Biella e Parabiago.

Il Campionato è ancora lungo e, tenendo presente che le due squadre liguri dovranno recuperare il derby rinviato per problemi meteo, il distacco dalle prime della classe non è certo incolmabile. Intanto, con il sorpredente CUS Pavia corsaro a Sant’Olcese, il Savona fa suo il derby del Ponente ligure superando l’Union Riviera, ed ora insegue in graduatoria proprio il team lombardo. In C2 i “ferrovieri” di La Spezia hanno saputo fermare i temibili Lions di Tortona e si staccano in classifica.

SERIE A GIRONE 1 (II GIORNATA)

ITINERA CUS Torino – Tossini Recco 22/10

CUS Genova – I Centurioni Lumezzane 17/12

Biella – TK VII Torino 27/25

Accademia Ivan Francescato – A.S.R. Milano 44/3

Parabiago – Amatori Alghero 47/19

Classifica: Biella, CUS Torino e Parabiago punti 9, Accademia Ivan Francescato 6, VII Torino 5, CUS Genova (*) 4, I Centurioni Lumezzane 1, A.S.R. Milano, Alghero e Pro Recco (*) punti 0.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE D POOL 2 (II GIORNATA)

Amatori Genova – Fedegari CUS Pavia 0/12

Union Riviera – Savona 9/17

Pro Recco/B (in pausa)

Classifica: CUS Pavia punti 9, Savona(*) 4, Amatori Genova(*), Pro Recco/B ed Union Riviera punti 0. (*) = partite da recuperare.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (II GIORNATA)

CFFS Cogoleto – CUS PO 22/31

DR Ferroviaria Italia Spezia – Lions Tortona 27/13

ValTanaro – Saluzzo 25/7

Le Tre Rose Casale (in sosta)

Classifica: DRFI Spezia punti 10, CUS PO 6, Tortona punti 5, Val Tanaro 4, Saluzzo 0, CFFS Cogoleto e Le Tre Rose – 4.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (recupero III GG)

Amatori Genova – Union Riviera 67/5

Classifica generale: Tecnikabel VII Torino punti 15, FTGI Ligues2 ed Amatori Genova 10, Chieri, Union Riviera 5, FTGI Embriaci2 0, Unione Monferrato – 4.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (recupero)

Ivrea – Collegno 33/19

Classifica: Rivoli punti 15, Ivrea 13, Biella 11, Novara, San Mauro e FTGI Ligues1 5, Collegno e Moncalieri punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 3 (III GIORNATA)

FTGI Ligues2 – FTGI Marengo 43/13

CUS PO – Monferrato 7/50

Classifica: Monferrato punti 15, Ligues2 10, CUS PO 6, Marengo 1.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (IV GIORNATA)

CUS Genova – Amatori Genova 38/14

Union Riviera – FTGI Ligues1 5/42

Province dell’Ovest (in pausa)

Classifica: CUS Genova punti 15, Ligues1 9, Amatori Genova 6, Union Riviera e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 14 (IV GIORNATA)

RC Spezia – CUS Genova 29/29

(Triangolare) Vespe Cogoleto – Imperia 45/17, CUS Genova – Imperia 27/0, Vespe Cogoleto – CUS Genova 7/32.