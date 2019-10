Rugby, a Imperia scendono in campo due squadre dell’Union Riviera

Imperia. Nell’attesa dell’inizio dei Campionati Nazionali di serie A e di serie C, che partiranno domenica 20 ottobre, questo secondo fine settimana di ottobre offrirà numerosi confronti delle categorie giovanili. Da evidenziare l’esordio stagionale casalingo della Franchigia (CUS Genova/Province dell’Ovest) Under 18 impegnata nel Girone di Elite con il Lecco, formazione che nella prima gara ha espugnato il “Zaffanella” del Viadana. Ad Imperia scenderanno in campo per il loro esordio stagionale le due squadre dell’Union Riviera under 18 ed under 16. Esordio assoluto della compagine al femminile del CUS Genova seniores che sarà in gara a Pavia.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA) domenica 12,30

FTGI Embriaci – Tutto Cialde Lecco (stadio Carlini/Genova)

CUS Torino – Kawasaki Calvisano

Rovato – Como

A.S.R. Milano – Viadana (arb. Calandri)

CUS Milano – Unione Monferrato

Classifica: A.S.R.,Calvisano e CUS Torino punti 5, Lecco e Monferrato 4, Rovato 1, Embriaci, CUS Milano, Como e Viadana punti 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA) domenica 12,30

FTGI Ligues1 – Moncalieri (Carlo Androne/Recco arb. Biagioni)

Biella – Ivrea

Amatori Novara – Collegno

San Mauro – Rivoli

Classifica: Biella, Rivoli e San Mauro punti 5, Moncalieri, Novara, Ligues1, Ivrea (*) e Collegno (*) punti 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (II GIORNATA) domenica 12,30

Union Riviera – FTGI Embriaci2 (PinoValle/Imperia arb. Grondona)

VII Torino – FTGI Ligues2 (CascinaNuova/Settimo To. Carrubba)

Chieri – UnionMonferrato2 (arb. Campagna)

Amatori Genova (in pausa)

Classifica: Amatori Genova, Ligues2 e VII Torino punti 5, Embriaci2, Chieri, Union Riviera e Monferrato2 punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 3 (II GIORNATA)

FTGI Ligues2 – CUS PO ( domenica 11,00 Fontanassa/Savona arb. Franchini)

FTGI Marengo – Unione Monferrato (sabato 16,30)

Classifica: Monferrato e CUS PO punti 5, Marengo 1, Ligues2 punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (I GIORNATA) domenica 11,00

Province dell’Ovest – Amatori Genova (MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Costa)

Union Riviera – CUS Genova (PinoValle/Imperia arb. Olivieri)

FTGI Ligues1 (in sosta)

Classifica: CUS Genova punti 5, Ligues1 4, Amatori Genova 1, Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 14 (III GIORNATA) sabato 15,30

Vespe Cogoleto –Province dell’Ovest (MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Shulgina)

Imperia – Sanremo (PinoValle/Imperia arb. A. Ardoino)

(Triangolare) – ProRecco – Amatori Genova – RC Spezia (CarloAndrone/Recco Borgo/Zaami)

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (II GIORNATA) domenica 15,30

Chicken CUS Pavia – CUS Genova (Cravino/Pavia arb. Bargnani)

Parabiago – Biella

Lions Tortona – CUS Milano

Monza (in sosta)

Classifica: CUS Pavia, CUS Milano e Monza punti 5, CUS Genova, Parabiago, Biella e Tortona punti 0.

RAGGRUPPAMENTO UNDER 12 (sabato 15,30)

Stadio Carlini di Genova (arb. Malaspina)

ATTIVITA’ INTERREGIONALE FEMMINILE Under14/16 (SABATO 15,30)

Grugliasco/TO in gara le liguri della Pol. Salesiani Vallecrosia.