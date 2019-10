Ruba bici, 16enne di Ventimiglia indagato per ricettazione

Ventimiglia. Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno indagato per ricettazione un ragazzo italiano di 16 anni residente a Ventimiglia.

A intervenire, dopo aver appreso dalle stesse vittime del reato subito, è stata una delle pattuglie della Polizia di Stato impiegate nei dispositivi attivi, nelle 24h, nella città di confine. Gli agenti, acquisiti i dettagli descrittivi del veicolo rubato nel pomeriggio in via Cabagni Baccini, hanno attivato le ricerche in tutta la città diffondendo la nota via radio a tutte le Forze dell’ordine.

Gli operatori del Controllo del Territorio hanno così individuato una persona ritenuta sospetta a bordo di un veicolo che, a prima vista, sembrava compatibile con quello rubato. Il soggetto, sottoposto a controllo risultava, essere un minorenne di soli 16 anni, residente poco distante. Ha ammesso fin dall’inizio che la bicicletta non era di sua proprietà e ne giustificava il possesso affermando di averla ricevuta in uso da una terza persona, non ancora identificata, sulla cui reale esistenza la Polizia nutre non pochi dubbi.

Il 16enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e riaccompagnato a casa dai genitori. Il veicolo è stato restituito alla coppia di ventimigliesi che lo hanno immediatamente riconosciuto come proprio. Entrambi hanno manifestato sincera riconoscenza agli Agenti della Polizia di Stato, sottolineando l’enorme valore affettivo del veicolo appartenuto ai loro avi e considerato un bene da tramandare in famiglia.