Ospedaletti. Venerdì 27 settembre – in coincidenza con la terza giornata mondiale di sciopero per la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, il Friday For Future – il Rotary Club Sanremo Hanbury ha voluto partecipare, su iniziativa del Presidente Guglielmi Giotto, alla crescente sensibilità per il rispetto dell’ambiente incontrando ad Ospedaletti uno dei due vicepresidenti del Tesla Owners Club Italia, il dott. arch. Pierpaolo Zampini, giunto apposta per l’occasione da Milano.

All’inizio doveva essere una semplice serata conviviale con relazione, ma grazie alla disponibilità del dottor Zampini la programmazione dell’incontro ha subito preso ben altra piega: Zampini si è infatti proposto e reso disponibile a portare la sua Model S (con cui è andato anche a Capo Nord), ad illustrarne le caratteristiche tecniche ed a fare da driver per un breve giro di prova, apprezzatissimo da tutti gli intervenuti. La serata con test-ride ha fatto seguito a quella di stampo prettamente tecnico-divulgativo con relazione tenuta per il Rotary Club Sanremo Hanbury dall’ing. Giorgio Amborno il 19 marzo nella conviviale presso lo Yacht Club. L’ingegnere, organizzatore della serata, rivela che ha già in progetto altre serate ed eventi sul tema della mobilità elettrica, grazie anche all’endorsement del Tesla Owners Club Italia, che ad Aprile lo ha chiamato come proprio Ambassador a Modena per l’evento Modena Wheels.

I test ride sono iniziati alle 18 con la splendida Model S, cui – con grande sorpresa per tutti – l’organizzatore ha fatto sì che si aggiungesse poco dopo una Model 3 arrivata da Genova e guidata dall’amico Antonio Ernesto Rossi, segretario del Rotary Club Genova Centro Storico.

E’ emerso che c’è moltissima curiosità sulle auto elettriche ma ancora poca competenza, ed il fascino delle Tesla si è confermato “magnetico”!

Molte le domande sui costi di gestione, sull’elettronica ed i costanti aggiornamenti software da remoto, la guida autonoma ed assistita, i due bagagliai (anteriore e posteriore)…

In particolare gli ospiti hanno apprezzato la silenziosità, la reattività dei motori elettrici (due per ogni vettura!), la tecnologia, le linee morbide della carrozzeria disegnate da Franz von Holzhausen.

Alcuni dei passeggeri, colpiti molto favorevolmente, hanno espresso interesse concreto per una Tesla o comunque per un’auto elettrica il giorno che dovranno cambiare la loro vettura.

Dopo i test ride e le numerose domande – anche di semplici passanti che non hanno potuto non restare incuriositi dalle due vetture – l’incontro è proseguito a Sanremo presso l’hotel Villa Sylva con la conviviale, durante la quale il dott. Zampini ha proposto una sua relazione in cui ha illustrato le interessanti potenzialità di una casa energy-plus, in particolare in ottica di ricarica domestica delle autovetture elettriche. “Quella che vi ho mostrato è una casa reale – non un concept – appena costruita vicino ad Asti e presentata alla stampa il 3 di ottobre” precisa Zampini.

Amborno si dice molto soddisfatto della riuscita dell’evento, della crescente sensibilità a tematiche energetiche ed ambientali – argomento di grande interesse ed attualità – e confida in una sempre maggiore partecipazione in tal senso, anche di altri Club Rotary.

Il Rotary Club Sanremo Hanbury con il suo presidente Guglielmi Giotto ringraziano sentitamente il dottor Zampini e l’amico Rossi per le loro disponibilità, competenza e simpatia e l’ing. Amborno per l’organizzazione.