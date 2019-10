Roghi di sterpaglie fuori controllo provocano incendi, a Dolcedo inceneriti 50 olivi

Raffica di incendi di sterpaglie, verso l’ora di pranzo, in diverse località della provincia. Il primo in ordine temporale si sviluppato, intorno alle 12, a Dolcedo in località Isolalunga.

Come negli altri casi che descriveremo, il rogo è partito – secondo i primi accertamenti – da una maldestra operazione di pulizia delle campagne da erbacce e simili tramite il fuoco, sfuggita di mano a chi la praticava. In questa occasione con effetti devastanti, tanto da incenerire ben 50 preziose piante di olivo, prima che i vigili del fuoco dal Comando imperiese domassero l’incendio.

Quasi in contemporanea poi, verso le 13, due focolai si sono sviluppati a Imperia nei dintorni di via Pascialla e a Pompeiana vicino al campo sportivo. Anche in questi frangenti un rogo per ripulire le sterpaglie è sfuggito dal controllo ed ha richiesto l’intervento dei pompieri.