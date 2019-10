Risultati brillanti per la Pallamano Ventimiglia ai Campionati Francesi

Ventimiglia. Un filotto di risultati entusiasmante quello ottenuto sabato scorso dai ragazzi della Pallamano Ventimiglia. La società ponentina era impegnata con le squadre under 13/15/17 e con i seniors.

A scendere in campo per primi a Monaco erano gli under 17 che hanno pareggiato il loro incontro nel Campionato Paca, contro i coetanei del Asm Monaco; 27 pari il finale, che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi gialloneri di Malatino, che per lunghi tratti hanno avuto in mano le redini del match.

Gli under 13 guidati da Massimo Agnese, hanno affrontato al Palaroya i coetanei dell’ASBTP Nizza, i giovani “Leoncini”, si sono dati a fondo e hanno superato i loro avversari con il punteggio di 25-14. Ancora tanto il lavoro da svolgere per i giovani esordienti, ma le premesse sono buone.

Alle 17, sono andati di scena gli under 15 di Pippo Malatino, che hanno affrontato i pari età del Cavigal Nizza. La partita non ha avuto storia ed i malcapitati nizzardi facevano le spese, del grande entusiasmo manifestato dai promettenti ventimigliesi venendo travolti 52-3. Il Ventimiglia, adesso guida imbattuta il girone est delle Alpi Marittime, con l’intenzione di conquistare la promozione in “Eccellenza”.

Alle 19.30, incontro “clou” della serata tra i senior ventimigliesi e i francesi del Val D’Argens, nel prestigioso Campionato Paca. I ragazzi di M’Bouta, avevano voglia di riscattarsi, dopo il passo falso della passata giornata e contro degli avversari preparati ed ancora imbattuti.

Con un “Grande” Paolo Rossi autore di ben 22 parate e con un immenso Gangemi che ha dato un apporto decisivo in difesa, con le magiche giocate di Lina e Benini, i frontalieri conquistavano un chiaro successo, che li rilancia in campionato e che li mette in posizione favorevole in classifica.

«Una stupenda giornata, dove le nostre squadre hanno dimostrato grande senso di appartenenza e grande entusiasmo. Le famiglie ci seguono con passione e il loro supporto è un valido valore aggiunto, nella crescita dei nostri pupilli. Per noi è un grande onore poter loro insegnare i valori della Pallamano e portare in alto il nome della città per tutta la Francia.

Grande soddisfazione anche per la vittoria dei nostri senior che si rilanciano alla grande nel loro prestigioso campionato PACA; adesso abbiamo l’impressione che possa essere anche questa una buona stagione; la strada è lunghissima, ma l’entusiasmo non manca e neanche la passione del D.T. Pippo Malatino e di Charden M’Bouta, che quest’ano è alla prima esperienza da tecnico della squadra» – fa sapere la Pallamano Ventimiglia.

Risultati della giornata

Campionato Dipartimentale Alpi Marittime Under 13(Honeur)

Pallamano Breil/Ventimiglia – ASBTP Nizza 25-14

Campionato PACA Under 17

ASH Monaco-Pallamano Ventimiglia 27-27

Campionato Dipartimentale Alpi Marittime Under 15

Pallamano Ventimiglia – Cavigal Nizza 25-14

Campionato PACA Senior Territoriale

Pallamano Ventimiglia- Val D’Argens 29-19